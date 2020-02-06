У кинотеатра «Родина» в центре Нижнего Тагила установили светофор

Специалисты МУП «Сигнал-3» установили светофор на пешеходном переходе в районе кинотеатра «Родина» на проспекте Ленина, сообщает ИА «Все новости». На предприятии отмечают, что работать новый объект начнёт уже на следующей неделе. Как пояснили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, данный пешеходный переход считается у дорожной полиции «аварийным»: за 2019 год на нём произошло три ДТП, в которых один человек погиб. В прошлом году Госавтоинспекция направила в адрес главы города предписание установить на данном пешеходном переходе светофор.