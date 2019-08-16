У кандидата в Госдуму Антона Шипулина нашли незадекларированные облигации стоимостью 13,6 млн рублей

Серовский избирком опубликовал итоги проверки деклараций о доходах и имуществе кандидатов, которые принимают участие в довыборах депутата Госдумы РФ. На сайте ведомства сообщается, что больше всего скрытых активов оказалось у бывшего биатлониста Антона Шипулина.

Как пишет Znak.com, кандидат от «Единой России» не указал в декларации находящиеся в его собственности 10 тысяч облигаций Сбербанка на сумму 10 млн рублей и 50 структурированных нот «Коммерцбанк АГ» стоимостью 3,6 млн рублей. Также Шипулин забыл указать счёт в банке «Открытие», на котором размещено 2316 рублей 17 копеек.

По данным URA.ru, сокрытие доходов и имущества не станет основанием для отмены регистрации кандидатов. Информацию о несоответствиях в поданных ими документах разместят в информационных плакатах на избирательных участках.