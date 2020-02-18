У эвакуированных из Китая в Тюмень россиян не выявлено коронавируса

Департамент здравоохранения Тюмени признал здоровыми всех 144 человек, эвакуированных в регион 5 февраля из китайской провинции Хубэй. Итоговые анализы не выявили у них коронавируса.

«Пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы», — цитирует ТАСС главу департамента здравоохранения региона Инну Куликову.

Среди эвакуированных людей помимо россиян были граждане стран ЕАЭС и Украины. Карантинный период для них завершится 19 февраля.