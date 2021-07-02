У бизнесмена-банкрота из Екатеринбурга продали с торгов единственную элитную квартиру за долги

У жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина, признанного судом банкротом, продали на торгах единственную квартиру. Спустя три года судебных разбирательств мужчина остался без жилой площади. Информация об этом была размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Началась история в мае 2018 года, когда Аркадия Поторочина признали банкротом. Мужчина задолжал кредиторам 21,4 миллиона рублей. Из конкурсной массы при банкротстве должник попросил исключить его квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 кв. м как единственное жильё. В июле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу, но в следующем году решение аннулировали и спор отправили на новое рассмотрение.

В 2019 году вместо пятикомнатной квартиры кредиторы предложили Поторочину однокомнатное жильё в Екатеринбурге площадью 31,7 кв. м. Мужчина пытался это оспорить, но суд решил, что новая квартира соответствует «конституционно значимым потребностям в жилище для одного человека», пишет издание «Коммерсантъ». В 2020 году мужчина вновь обратился в суд, чтобы защитить свое жильё, но в феврале этого года дело прекратили.

В июне 2021 года квартиру Поторочина продали за 8,25 миллиона рублей на торгах при начальной цене в 9,1 миллиона. По информации сервиса недвижимости «Екатдом», рыночная стоимость проданной квартиры составляла около 11–12 миллионов рублей. В России это первый известный случай, когда у банкрота продали единственную жилплощадь.