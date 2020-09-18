У абонентов МТС в Нижнем Тагиле списали со счёта десятки тысяч рублей. Проверьте свой баланс

Абоненты МТС жалуются на некорректную работу сотового оператора. Вечером 18 сентября на телефоны тагильчан, пользующихся услугами МТС, стали поступать сообщения о списании со счёта крупных денежных средств. Как рассказал АН «Между строк» тагильчанин Андрей, сегодня около 19:00 ему пришло уведомление об отрицательном балансе из приложения МТС.

«Произошло это примерно в 19:10. Пришло СМС с опвещением о необходимости пополнить баланс. У меня баланс стал минус 3000 рублей. У других людей, которые при мне приехали в офис МТС в ТРЦ “Квадрат”, тоже баланс в минус ушёл. У кого-то минус 43 000 рублей, у других было минус 23 000 рублей. Нам менеджер сказал, что была проведена операция “перевод баланса другому лицу”», — пояснил тагильчанин.

В официальной группе МТС во «ВКонтакте» абоненты из всех регионов жалуются на подобные списания. Из-за этого люди не могут никуда позвонить и воспользоваться мобильным интернетом.

«Да расслабьтесь, я рекордсмен сегодня», — пишет пользователь Кирилл Игоревич и прикладывает скриншот из мобильного приложения МТС, где его баланс ушёл в минус более чем на 5,3 млн рублей.

Администраторы сообщества предлагают абонентам разобраться в ситуации, написав в личные сообщения группы. Пока официальных пояснений от сотового оператора не поступало.