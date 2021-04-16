У 35-летнего жителя Нижнего Тагила изъяли более 200 граммов героина

На улице Садоводов в Нижнем Тагиле патрульные полицейские остановили машину Chevrolet Aveo, в которой было обнаружено наркотическое средство. При осмотре салона автомобиля в сумке оперативники обнаружили шприц с жидкостью тёмного цвета.

В ходе операции задержали 35-летнего жителя Тагилстроевского района. Также на месте работали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Мужчина был взят под стражу по подозрению в хранении наркотических средств в крупном размере. Ранее задержанный был неоднократно судим.

По оперативной информации, у мужчины имеется серьёзная наркотическая зависимость, в его доме хранятся запрещённые вещества. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в ходе оперативных мероприятий был проведён осмотр частного дома подозреваемого в присутствии понятых. Сотрудники отдела полиции № 19 изъяли более 200 граммов героина.

«Задержанный не стал усложнять работу и сам указал, где хранит наркотик. В крытом дворе на шкафу находилась эмалированная кастрюля. То, что внутри находится наркотическое вещество, подтвердил и полицейский пёс Ярый, обученный на поиск наркотиков. Сразу на входе во двор около стеллажа, где стояла кастрюля, собака легла, показав таким образом кинологу, что именно здесь находится наркотик», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Среди банок полицейскими был найден прозрачный полиэтиленовый мешок, в котором лежал чёрный полимерный пакет с комкообразным веществом кремового цвета. Проведённое экспертами исследование подтвердило, что в пакете находилось 220 граммов героина. Ещё 4 свёртка с аналогичным веществом сотрудники полиции обнаружили в куртке подозреваемого, которую он попросил надеть перед тем, как ехать в отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Хранение наркотических средств в крупном размере». Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В 2017 году мужчина был освобождён условно-досрочно, отсидев 7 лет из 10 за совершение преступлений, также связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В сфере незаконного оборота наркотических средств с начала года сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» выявлено 215 преступлений, изъято 1500 граммов наркотиков.