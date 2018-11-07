Тюменский тракт полностью перекроют для установки надземного пешеходного перехода

8 ноября с часа ночи будет полностью закрыт для движения транспорта 319-й километр федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, со ссылкой на пресс-службу Уралуправтодора пишет Znak.com.

Перекрытие связано с проведением работ по установке надземного пешеходного перехода, планируемое время закрытия трассы — 40 минут. Объехать закрытый участок легковой транспорт сможет через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 «Иртыш» (Червишевский тракт) на 174-м километре. Водители, которые едут на легковом автомобиле в сторону Тюмени, смогут также объехать закрытый участок через посёлок Московский и деревню Дербыши.