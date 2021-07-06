Тёплые крымские пейзажи тагильского художника Игоря Грищенко можно увидеть на выставке в «Красногвардейце»

В фойе кинотеатра «Красногвардеец» до конца июля можно посмотреть выставку тагильского художника Игоря Грищенко «Перед этой дивной красотой» (0+). Зрители смогут увидеть 16 картин, посвящённых Крыму и его живописным пейзажам.

Это не первая выставка художника в стенах кинотеатра. Ранее Игорь Грищенко уже выставлял свои живописные работы вместе с супругой Светланой Грищенко. Пленэрные работы, представленные на выставке, автор выполнил маслом и пастелью.

Игорь Грищенко — тагильский художник и преподаватель, участник множества не только всероссийских, но и международных выставок и проектов. Игорь Владимирович родился в Нижнем Тагиле в 1963 году. В 1985-м окончил Нижнетагильский художественно-графический факультет.

Грищенко работает в разных жанрах, но в первую очередь является мастером живописи. Картины художника хранятся в музеях и частных коллекциях Германии, Канады, Франции, Италии, Израиля и России.