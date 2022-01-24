Тёплая зима задержится в Нижнем Тагиле ещё на неделю

В Нижнем Тагиле держится умеренно тёплая погода. В первой половине недели ожидается сильный ветер преимущественно юго-западного направления, а также небольшой снег. В выходные немного похолодает.

Сегодня, 24 января, днём ожидается до –9 градусов, ночью — до –12 градусов. Возможен небольшой снег и порывы ветра до 7 м/с.

Во вторник, 25 января, синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег, также –9 градусов днём, –13 градусов ночью. Скорость ветра может достигать 10 м/с.

26 января, в среду, будет солнечно и без осадков. Температура воздуха опустится до –11 градусов днём и до –15 градусов ночью. Ветер — до 8 м/с.

27 и 28 января ветер стихнет, столбики термометров опустятся в светлое время суток до –12 градусов, в тёмное — до –19 градусов.

В субботу, 28 января, днём тагильчан ждёт переменная облачность и –15 градусов днём, ночью похолодает до –23 градусов. В воскресенье, 29 января, станет чуть теплее. Синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом. Днём будет около –14 градусов, ночью — до –21 градуса.