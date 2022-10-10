Тёплая погода продержится в Нижнем Тагиле ещё неделю

На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидается тёплая и облачная погода. В целом начало недели будет нетипично тёплым для октября во всей Свердловской области, дневные температуры будут достигать плюс 15 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Нижнем Тагиле 10 и 11 октября днём температура воздуха составит до +11°C, ночью — до +5°C. В среду и четверг, 12 и 13 октября, днём воздух прогреется до +10°C, а ночью — до +4°C. Днём в пятницу, 14 октября, будет около +9°C, ночью похолодает до +3°C.

К выходным станет прохладнее, 15 и 16 октября выглянет солнце, осадков не ожидается. Днём будет около +7°C, ночью — +3°C.