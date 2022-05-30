Тёплая и солнечная погода ждёт тагильчан на этой неделе 

На этой неделе синоптики Уральского гидрометцентра обещают жителям Нижнего Тагила тёплую и солнечную погоду. Сегодня, 30 мая, синоптики прогнозируют тёплую облачную погоду. Днём ожидается до +18°C, возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до +8°C. 31 мая, во вторник, ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 18 м/с. Температура воздуха днём до +17°C, ночью термометры покажут до +8°C. В среду, 1 июня, также ожидается ясный день без осадков, температура воздуха в светлое время суток составит +21°C. Ночью похолодает до +7°C.

2 июня, в четверг, синоптики прогнозируют температуру воздуха до +21°C днём, +6°C ночью. К пятнице, 3 июня, станет чуть теплее, днём столбики термометра покажут до +23°C, ночью +8°C, осадков не ожидается.

В субботу, 4 июня, днём будет также тепло, до +23°C, но весь день будет пасмурно. Ночью температура воздуха опустится до +10°C. В воскресенье, 5 июня, днём ожидается дождливая погода, дневные температуры приблизятся к отметке +15°C, ветер будет дуть со скоростью 8 м/с.