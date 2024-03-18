Тёплая и солнечная неделя ожидает тагильчан

На этой неделе в Нижнем Тагиле тёплый воздух из Центральной Атлантики обеспечит температуру ночью –1…–7°С, днём +4…+8°С. Наиболее тёплым станет 18 марта: днём +4…+8°С, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 18 марта, будет солнечно, возможен небольшой снег с дождём, ветер до 11 м/с, днём столбики термометров покажут +8°C, ночью — до –1°C. Во вторник, 19 марта, дневная температура составит +4°C, будет солнечно, ночью похолодает до –7°C. В среду, 20 марта, будет также безоблачно, осадков не ожидается, ветер до 10 м/с, температура воздуха днём составит +6°C, ночью — около –4°C.

В четверг, 21 марта, днём до +6°C, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, ночью ожидается до –3°C. В пятницу, 22 марта, будет солнечно, температура воздуха днём +6°C, ночью до –2°C.

В субботу, 23 марта, будет облачно, без осадков, температура воздуха днём +6°C, ночью до –2°C. В воскресенье, 24 марта, будет малооблачно, осадков не ожидается, столбики термометров покажут днём +6°C, ночью — до –1°C.