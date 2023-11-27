Тёплая и снежная погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе

Предстоящая неделя в Нижнем Тагиле обещает снежную и тёплую погоду. В выходные юго-западный ветер принёс на Урал черноморский воздух, вместе с которым дневная температура воздуха повысилась до плюсовой, сообщает Уральский гидрометцентр. Сегодня, 27 ноября, днём в Нижнем Тагиле будет 0°C, небольшой снег с дождём, ночью — до –5°C.

Во вторник, 28 ноября, синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков, днём до –1°C, ночью до –4°C. В среду, 29 ноября, будет тоже пасмурно, но снежно, днём –1°C, ночью –2°C. В четверг, 30 ноября, продолжит идти снег, днём прогнозируют –3°C, ночью будет –6°C. В пятницу, 1 декабря, немного похолодает, ожидается небольшой снегопад, днём столбики термометров покажут –5°C, ночью — до –6°C.

В субботу, 2 декабря, будет пасмурно и снежно, днём до –5°C, ночью до –9°C. В воскресенье, 3 декабря, днём также ожидаются осадки и до –4°C, ночью — до –8°C, скорость ветра составит 11 м/с.