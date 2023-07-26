Тяжелоатлет из Нижнего Тагила Егор Климонов стал рекордсменом России

Тяжелоатлет из Нижнего Тагила Егор Климонов установил рекорд России и стал победителем всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике «Путь к Олимпу» в Москве. 30-летний спортсмен зафиксировал в толчке штангу весом 219 кг, пишет «Тагильский рабочий».

Тагильчанин — воспитанник спортивного клуба «Спутник», на соревнованиях выступал в весовой категории до 102 кг. В сумме смог поднять 389 кг. Егор Климонов — член сборной России, неоднократный чемпион страны, чемпион Европы 2019 года, победитель первенства мира среди юношей. Тренируется под руководством Михаила Хомякова. Среди женщин на московских соревнованиях третье место в весе до 49 кг заняла Диана Титовец. Она представляет СШОР «Спутник».

«Путь к Олимпу» — это уникальный турнир, где на одном помосте борются за медали как профессиональные спортсмены, так и любители.