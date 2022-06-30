Твой приоритет — поступить на бюджет: в ЮУрГУ более 3000 бюджетных мест

Южно-Уральский государственный университет предлагает своим абитуриентам более 3000 бюджетных мест по всем уровням образования и создаёт максимально комфортные условия для успешного обучения студентов.

Стань инженером будущего в ЮУрГУ

Работодатели региона отмечают востребованные сегодня и перспективные в будущем инженерные направления, которые реализуются в Политехническом институте, Высшей школе электроники и компьютерных наук, Институте естественных и точных наук, Высшей медико-биологической школе, Институте спорта, туризма и сервиса, Архитектурно-строительном институте и Институте открытого и дистанционного образования.

Привлекательность представленных программ подтверждается большим количеством бюджетных мест, высоким уровнем трудоустройства и достойной зарплатой.

Бизнес-образование в приоритете

Активное внедрение продуктов цифровой экономики и новых требований рынка труда формирует спрос на специалистов с бизнес-образованием и образованием в области коммуникаций. Институт медиа и социально-гуманитарных наук, Высшая школа экономики и управления, Институт лингвистики и международных коммуникаций, Юридический институт, Институт спорта, туризма и сервиса, Высшая медико-биологическая школа воспитывают специалистов нового типа.

Студент в приоритете

Последние несколько лет ЮУрГУ движется в сторону студентоцентричной модели обучения. Её суть заключается в возможности выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого студента. В рамках такого подхода в вузе развивается проектное и элитное образование.

Вторая образовательная ступень — магистратура — представлена в ЮУрГУ разнообразием направлений, большинство из которых реализует программы проектного обучения.

Обучение можно продолжить на третьей образовательной ступени — в аспирантуре. Гибкий график занятий и консультаций с научными руководителями позволит аспирантам рационально организовать учебный процесс.

Для амбициозных и талантливых абитуриентов ЮУрГУ предусмотрена именная стипендия в размере 10 000 рублей, которая выплачивается поступившим с высокими баллами за ЕГЭ, победителям и призёрам олимпиад, поступающим без экзаменов, и победителям МИО «Звезда».

С этого года в вузе введено уникальное предложение для абитуриентов: получить скидку на обучение от 3 до 30% могут поступающие на бакалавриат или специалитет после школы на очное или очно-заочное обучение в 2022–2023 учебном году. Для абитуриентов, которым не хватит баллов для поступления на бюджет, предусмотрена гибкая система оплаты.

Вуз растит высококлассных специалистов и ждёт абитуриентов в свою профессиональную команду!

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