Творческая встреча с художником-пейзажистом Игорем Грищенко пройдёт в музее искусств 

15 декабря в 14:00 в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила на Уральской, 7 пройдёт встреча с тагильским художником Игорем Грищенко на выставке «Предметное / беспредметное» (12+). На ней гости поговорят с Игорем Владимировичем о его произведениях, любимых техниках, образах и жанрах, обсудят художественную жизнь, систему художественного образования города прошлых десятилетий и современности.

Игорь Грищенко — один из ведущих пейзажистов Нижнего Тагила и Урала, педагог, член Союза художников России. Сейчас его работы можно увидеть сразу на двух выставках Нижнетагильского музея искусств: «Предметное / беспредметное. Искусство тагильских художников» (12+) и на региональной выставке пастели (12+).

Предварительно записаться на творческую встречу можно по телефону 8 (3435) 25-26-47. Стоимость входного билета в музей — 150 рублей для взрослых, 100 рублей для студентов и пенсионеров, 50 рублей для школьников.