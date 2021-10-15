​​​​​​​Turkish Airlines приостановили полёты из Кольцово в Стамбул

Крупнейшая международная авиакомпания Turkish Airlines приостановила все полёты из Екатеринбурга, пишет E1.ru.

Последние рейсы, судя по официальному сайту перевозчика, запланированы на 30 октября. На более поздние даты билетов нет.

В пресс-службе аэропорта Кольцово подтвердили, что перевозчик Turkish Airlines завершает полёты осенью, но планирует вернуться.

«Авиакомпания уведомила нас о приостановке полётов с ноября по 21 декабря 2021 года, возобновление авиасообщения планируется с 22 декабря 2021 года с частотой три раза в неделю», — ответили в пресс-службе аэропорта.

Причины, по которым перевозчик решил прервать полёты, в Кольцово не называют. Однако источник издания в сфере воздушных перевозок считает, что решение связано с высокой конкуренцией.

«Авиакомпания Turkish Airlines не выдержала конкуренции с "Победой". Цены у последней гораздо ниже, поэтому самолёты турков летали в Стамбул полупустыми», — сообщил собеседник.

В Turkish Airlines подтвердили информацию о приостановке полётов, однако уточнили, что вернутся к новогодним праздникам.

«Мы уходим из Екатеринбурга лишь на полтора месяца. Перерыв связан с производственной необходимостью. В декабре вернутся рейсы на новогодние праздники, билеты будут доступны до 15 января. Далее снова будет перерыв до 28 марта», — сообщил представитель авиакомпании.

В марте Turkish Airlines планирует увеличить частоту перелётов из Кольцово — вместо трёх раз в неделю рейсы будут выполнять четыре раза.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, уход иностранной авиакомпании — огромная имиджевая потеря для Свердловской области, а также сокращение возможностей для туристов.

«Многие наши туристы путешествуют авиакомпанией Turkish Airlines не только в Стамбул, они летают оттуда далее: в Африку, Юго-Восточную Азию, Южную Америку. В такие страны, как Сомали, Мозамбик, больше практически никто не летает. У компании уникальная разлётка. Но самое печальное — имиджевый урон для нашего региона. Этот уход не остаётся без внимания западных компаний, потенциальных инвесторов. Для них это выглядит негативным сигналом», — говорит Михаил Мальцев.

Сейчас из Кольцово в Стамбул, помимо турецкой компании, летают российские «Победа» и Nordwind. Судя по официальным сайтам, стоимость билетов отличается в разы: на 30 октября 2021 года Turkish Airlines предлагает самый дешёвый билет по маршруту Екатеринбург — Стамбул за 20 855 рублей, тогда как «Победа» — за 7138 рублей, а Nordwind — за 12 219 рублей (на 27 октября). Однако Turkish Airlines, в отличие от российских конкурентов, предлагает для уральцев маршруты по всему миру с пересадкой в Стамбуле. Некоторых направлений у других перевозчиков не найти.

Напомним, рейсы в Стамбул от Turkish Airlines вернулись в расписание Кольцово в апреле 2021 года.

Turkish Airlines возобновили перелёты из Кольцово в Турцию в конце июня этого года после того, как в марте 2020 года они приостанавливали полёты в Екатеринбург в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.