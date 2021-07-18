Туристы из Нижнего Тагила сняли на фото гигантскую черепаху

Отдыхающие на курортном озере Железноводска (Ставропольский край) туристы из Нижнего Тагила сняли на фото гигантскую красноухую черепаху. Об этом сообщается в официальном Instagram администрации муниципалитета.

«На Курортном озере “30’Ка” Железноводска отдыхающими из Нижнего Тагила была замечена гигантская пресноводная красноухая черепаха, которую тут же прозвали Железной. Как правило, размер данного вида черепах достигает полуметра, однако, по утверждению отдыхающих, замеченная черепаха была около метра», — говорится в заявлении мэрии.

Глава Железноводска Евгений Моисеев призвал гостей города присылать фотографии «достопримечательности» ему в директ, чтобы устроить фоточеллендж.