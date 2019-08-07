Туристы из Екатеринбурга попали под камнепад на Алтае, есть погибшие

Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтаю начало доследственную проверку по факту гибели женщины, которая была в составе туристической группы из Екатеринбурга, попавшей под камнепад в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, тургруппа из восьми человек приехала на Алтай 2 августа. Перед тем как отправиться в поход, туристы зарегистрировались в региональном управлении МЧС. Днём 6 августа при спуске с горы в районе озера Дяраш-Кел в 50 километрах от села Кучерла произошёл камнепад, несмотря на то что была сухая и безветренная погода. В результате пострадала туристка, которую эвакуировали на вертолёте. При госпитализации она скончалась от полученных травм.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.