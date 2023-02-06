Туристический кластер «Гора Белая» включил Нижний Тагил в приложение с аудиоэкскурсиями по Уралу

В приложении с аудиоэкскурсиями Welcome to Ural (6+) туристического кластера «Гора Белая» появились новые маршруты по Нижнему Тагилу, Быньгам и Сысерти.

«Основная тема новых маршрутов посвящена горнозаводской истории Урала и местной природе. В частности, можно познакомиться с Быньговским железоделательным заводом, мастерской Масликовых в Нижних Таволгах, храмом Николая Чудотворца, Тальковым камнем, сосновыми борами Верхней Сысерти и другими локациями», — написал в своём Telegram-канале замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, в январе прошлого года кластер запустил приложение, которое содержит интересные маршруты по разным уголкам Урала. Для того чтобы отправиться в путешествие с Welcome to Ural, нужно выбрать любой маршрут из списка и загрузить его в телефон. Тогда маршрут будет доступен и в офлайн-режиме, а приложение можно использовать как мобильный путеводитель. Аудиогид подскажет, на каком расстоянии пользователь находится от стартовой точки, и сопроводит его на протяжении всего путешествия. Приложение создано на средства гранта Ростуризма.

В аудиогиде Welcome to Ural можно послушать истории и пройти по 16 маршрутам, а также посетить 90 уникальных мест. Аудиогид доступен в магазинах приложений для мобильных устройств App Store и Google Play.