Турчак потребовал не допустить проката комедии о блокадном Ленинграде «Праздник»

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал от Минкультуры «ни при каких обстоятельствах» не выдавать прокатное удостоверение комедии Алексея Красовского «Праздник», действие которой происходит в блокадном Ленинграде, пишет ТАСС.

«Съёмки такого "фильма" — это глумление над историей нашего народа, есть темы, над которыми нельзя шутить», — говорится в заявлении Турчака.

Фильм «Праздник» должен выйти на экраны в 2019 году, в нём рассказывается о том, как живущая в Ленинграде «на особом положении» привилегированная семья готовится встречать Новый год. Съёмки фильма уже завершены, но пока создатели не обращались в Минкульт за прокатным удостоверением.

Режиссёр фильма Алексей Красовский считает критику ещё не вышедшего фильма незаслуженной.

«В России и в Советском Союзе снимались комедийные фильмы о войне: "Служили два товарища", "Женя, Женечка и Катюша", "Бумбараш" — тогда сочетание этих слов никого не возмущало. И это стало нашей киноклассикой, которая сейчас не вызывает никаких споров», — отмечает он.

Красовский также подчеркнул, что в картине нет никакого глумления над блокадным Ленинградом и его жителями, а комедийная составляющая фильма актуальна и для нашего времени.

«Комичность возникает из-за конфликта интересов. Очень богатые люди делают вид, что они очень бедны, и очень много врут. Параллели с современными депутатами и чиновниками, наверное, понятны. Это, как мне кажется, и объясняет, почему нас сейчас так активно хотят запретить», — заявляет режиссёр.

Не допустить проката фильма ранее требовало Российское военно-историческое общество. О намерении обратиться в Минкульт для дополнительной оценки заявила комиссия Общественной палаты по сохранению традиционных ценностей.