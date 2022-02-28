Трое тагильчан стали обладателями престижного звания «Уральский барс»

Впервые участники туристического клуба «Азимут» Нижнего Тагила приняли участие в проекте Русского географического общества «Уральский барс» и получили награды. Тагильчане Андрей Азовский, Михаил Булдаков, Яна Бурсина и Михаил Кудрявцев получили четыре жетона с сертификатами и удостоверениями за прохождение первого этапа. Также Андрею Азовскому, Михаилу Булдакову и Яне Бурсиной за прохождение второго этапа вручили три нагрудных знака с присвоением звания «Уральский барс».

«Сейчас многие самостоятельно принимают участие в проекте. Навигационные приложения находятся в свободном доступе, их можно скачать на телефон. Треки находятся на сайте, весь путь можно пройти или проехать на велосипеде. Звание “Уральского барса” престижно, не любой человек сможет пройти сложный этап восхождения на горы», — рассказала инструктор «Азимута» Ольга Энгель.

Обладатели «Уральского барса» — спортивные туристы старше 12 лет. Обязательным требованием для участников является наличие хорошей физической формы. Как рассказала Ольга Энгель, тагильчанин Михаил Булдаков сейчас готовится покорять новые вершины, впереди проект «Покоритель Горного Урала».

«Уральский барс» — проект регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан. Проект существует с 2019 года и состоит из двух этапов. Первый этап — «7 вершин». Чтобы получить специальный жетон, нужно совершить восхождение на семи вершинах Южного Урала, высота которых 1000 и более метров. Второй этап ещё сложней. Это многодневное путешествие «Большая Южно-Уральская тропа». Чтобы получить нагрудный знак, нужно преодолеть туристический маршрут Белорецк — Большой Иремель и взойти на ряд вершин.