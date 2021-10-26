Трое тагильчан получили премии губернатора как лучшие мастера и хранители народных художественных промыслов

В Свердловской области дали специальные звания мастера и хранителя народных художественных промыслов и премии губернатора за вклад в сохранение и развитие традиционной культуры восьми жителям региона. Церемония награждения прошла на X Научно-практической конференции «Худояровские чтения», посвящённой 275-летию уральской лаковой росписи по металлу.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, ежегодно в Свердловской области выбирают пять лучших мастеров народных художественных промыслов и трёх хранителей народных промысловых традиций края. В этом году наград удостоены три тагильчанки.

Специальное звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» присвоено двум мастерам художественной обработки металла из Нижнего Тагила — Наталье Прудниковой и Ирине Смыковой. Заведующая филиалом «Этнографический комплекс» Нижнетагильского музея-заповедника Татьяна Коваль стала хранителем народных художественных промыслов Свердловской области.

Также почётного звания «Мастер народных промыслов» удостоены мастера по художественной керамике из Сысерти Людмила Антропова и Светлана Кадочникова, мастер по производству ювелирных изделий посёлка Нейво-Шайтанский Надежда Лаптева. А звание «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» присвоено директору Ирбитского музея народного быта Михаилу Смердову и доценту кафедры механической обработки древесины и производственной безопасности Уральского государственного лесотехнического университета Дмитрию Шейкману.