Трое тагильчан получили от губернатора премию Черепановых

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии и медаль имени Черепановых 19 уральцам, внёсшим вклад в развитие научно-технического прогресса. В их числе также оказались три жителя Нижнего Тагила. Чествование инженеров, исследователей, рационализаторов и специалистов по внедрению и освоению инновационных технологий и оборудования состоялось 12 февраля в резиденции главы региона.

Почётную премию вручили начальнику цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК Дмитрию Кавуну, главному металлургу «Уралвагонзавода» Хакимжану Байкову и его коллеге по заводу начальнику управления интеллектуальной собственности Александру Левину. Также медалью имени Черепановых награждён директор «Уралвагонзавода» по юридическим вопросам Сергей Белов.

«Ваша работа, ваши достижения играют важную роль в решении сложных и масштабных задач, стоящих перед нашим регионом и всей страной. Благодаря вам Свердловская область укрепляет статус интеллектуального и индустриального центра России, обеспечивающего государство современной высокотехнологичной продукцией», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, премии и медаль имени Черепановых присуждаются Фондом имени Черепановых с 1997 года.