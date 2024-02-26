Трое подростков из Нижнего Тагила попытались угнать автомобиль в Екатеринбурге

В Екатеринбурге трое подростков из Нижнего Тагила в ночь на 17 февраля попытались угнать автомобиль, припаркованный во дворе дома на Латвийской, 58/2. Довести до конца свой преступный замысел они не успели, поскольку их из окна заметили друзья владельца авто, сообщает Е1.

Хозяин автомобиля снял несовершеннолетних на видео, на котором они назвали свои имена и фамилии, а также признались, что приехали из Нижнего Тагила, в Екатеринбурге арендовали квартиру. Когда мужчина отошёл от несостоявшихся угонщиков, они убежали. Прибывшие на место сотрудники полиции только взяли пояснения у водителя.

«Заявление по данному факту поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили Е1 в ведомстве.