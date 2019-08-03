Трое пассажиров рейса Стамбул — Екатеринбург не смогли улететь из Турции из-за драки в самолёте (ВИДЕО)

Трое россиян устроили драку на борту самолёта, принадлежащего перевозчику Turkish Airlines. Авиаборт готовился вылететь по маршруту Стамбул — Екатеринбург.

Как пишет Е1.ru, конфликт случился во время рассадки пассажиров. Зачинщиком драки стала женщина — она по неизвестной причине ударила пожилого мужчину. Когда он нанёс ей ответный удар, на защиту агрессивной дамы встал другой пассажир самолёта. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. В итоге всех троих россиян сняли с рейса.

Из-за конфликта вылет самолёта был задержан примерно на 45 минут.