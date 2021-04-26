Три театра Нижнего Тагила проведут обменные гастроли в 2021 году

15 театров Свердловской области примут участие в программе обменных гастролей. Из областного бюджета на это было выделено 1,9 миллиона рублей. В программу вошли Драматический театр, Театр кукол и Новый Молодёжный театр Нижнего Тагила.

До конца 2021 года участвующие в программе театры Среднего Урала обменяются сценами. В ближайшее время коллективы договорятся, кто и с кем «поменяется сценами» и какие спектакли будут предложены вниманию публики.

Как сообщает официальный портал Свердловской области, свои постановки, помимо трёх театров Нижнего Тагила, представят екатеринбургские Театр юного зрителя, Театр кукол, Камерный театр Объединённого музея писателей Урала, Театр современной хореографии и муниципальный театр балета «Щелкунчик», Краснотурьинский театр кукол, новоуральские Театр кукол и Театр музыки, драмы и комедии, Театр драмы «Вариант» (Первоуральск), Серовский театр драмы им. А. П. Чехова, Ирбитский театр драмы им. А. Н. Островского и Театр драмы Каменска-Уральского.