​​​​​​​Три таблетки вместо 40. В Свердловском областном центре СПИДа рассказали, как за четверть века изменилось лечение людей с ВИЧ

Лечить ВИЧ-инфекцию в России стали с начала 1990-х годов, и подход к лечению за эти годы поменялся существенно. Заведующая клиническим отделением Областного центра СПИДа Светлана Волкова считает, что за последние 30 лет терапия для лечения ВИЧ-инфекции серьёзно изменилась.

Заведующая клиническим отделением Областного центра СПИДа Светлана Волкова: «В 1990-е ВИЧ-инфекцию начинали лечить препаратом от онкологии, так как заметили его противовирусный эффект. При этом лечение было не очень эффективным, люди умирали, в том числе и из-за того, что терапия назначалась преимущественно на поздних стадиях, на стадии СПИДа. Поэтому и приклеилось клеймо "чума XX века". Если говорить кратко об эволюции, исходно была монотерапия, лечили одним препаратом и большими дозами, при этом было много побочных эффектов», — говорит Светлана Волкова.

Со временем фармакологи стали разрабатывать другие классы препаратов. Тогда появился термин «высокоактивная антиретровирусная терапия», которая включает в себя комбинации из трёх-четырех препаратов. Пациентам несколько раз в день приходилось принимать сразу горсть таблеток трёх-четырех видов. В день человек пил от 20 до 40 таблеток, поэтому пациенты переносили терапию тяжело. Приём большого количества лекарств негативно влиял на работу желудка и кишечника. У больных развивалась липодистрофия, истончался подкожно-жировой слой, пациент визуально менялся, и люди часто прекращали лечение, подчёркивают специалисты.

В те времена существовали рекомендации начинать лечение только при количестве иммунных клеток меньше 200, когда иммунитет у человека серьёзно снижен, и так было во всём мире (при этом норма — 800–1200 клеток. — Прим. ред.).

В 1990-е среди ВИЧ-инфицированных было много наркоманов, лечение которых контролировать было очень сложно. Но медики понимали, что их необходимо лечить, так как они активные источники распространения ВИЧ. Тем не менее в условиях ограниченного количества препаратов был главный приоритет — это беременные пациентки с ВИЧ.

Заведующая клиническим отделением Областного центра СПИДа Светлана Волкова: «И если у нас не было таблеток, пациенты сами шли покупать их за 8–12 тысяч рублей, а это были три мои зарплаты», — вспоминает Светлана Волкова.

По-настоящему терапия стала доступной после 2006 года, когда началась реализация национального проекта «Здоровье» по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Препараты стали закупаться централизованно за счёт государственных средств. Исчезли ограничения для назначения, изменилась концепция лечения, оно начиналось, если у человека было менее 350 иммунных клеток.

С 2018 года появилась рекомендация ВОЗ начинать лечение сразу после постановки диагноза, и сегодня Россия активно поддерживает эту позицию. Доказано, что продолжительность и качество жизни напрямую зависят от своевременности выявления и начала лечения: если рано начинаем лечить, то со стопроцентной гарантией можно ожидать хорошего эффекта от терапии, можно быть уверенным, что человек будет жить долго и полноценной жизнью.

Современные препараты не обладают такими побочными эффектами, какие были присущи ранним вариантам, и они комбинированные: в одной таблетке три-четыре лекарственные позиции. Сейчас фармакологи думают о размере таблетки, которая должна стать маленькой и удобной. Кроме того, появляются пролонгированные формы, инъекция делается раз в месяц или раз в три месяца, также разрабатываются препараты с пролонгацией до полугода, это определённая свобода для пациентов. На сегодняшний день концепция настолько поменялась, что просто выявил — и лечи. Считается, что чем раньше человек начнёт лечение, тем лучше удастся контролировать болезнь.

Заведующая клиническим отделением Областного центра СПИДа Светлана Волкова: «В среднем в 1990-е пациент с ВИЧ пил 20 таблеток в день, сейчас — 3 таблетки. Максимально в отдельных случаях пациенты в 1990-е пили до 40 таблеток», — говорит Светлана Волкова.

Медики считают, что человеку с ВИЧ нужно объяснять, почему эту таблетку он должен пить всю оставшуюся жизнь и какие при этом есть положительные моменты. Например, наркоман охотней слушается указаний лечащего врача, потому что ему плохо, а лекарства дают положительный эффект. А вот с человеком социально благополучным бывает наоборот: он может бросить лечение, потому что ему неприятны побочные эффекты от таблеток.

По мнению ВИЧ-активистов, сегодня проблемы с доступностью терапии во многом удалось решить. Сейчас уже никто не говорит о том, чтобы просто выжить или продлить жизнь на сколько-то лет. Речь уже идёт о полноценной жизни, снижении побочных эффектов и о работе в уязвимых группах, а также о проблемах дискриминации.

«Я помню времена, в начале 2000-х годов, когда люди выходили на площадь и сами приковывали себя цепями, когда таскали за собой гробы по улицам, чтобы привлечь внимание к проблеме: у этих людей был ВИЧ, но не было лекарства. Помню времена, когда специальные этические комиссии, так называемые тройки, решали, кому в первую очередь дать терапию (а значит, и шанс на жизнь). Сегодня в это сложно даже поверить, но так было. В последнее время появилось много различных форм работы с пациентами, чтобы воспитать приверженность к лечению: психологические группы, равные консультанты. Задача понятна и очевидна — нужно довести до пациента простую истину: пьёшь таблетки — значит, живёшь. И если раньше основной бедой была доступность терапии, умирали от нехватки препаратов, то сегодня с этим как раз проблем нет, но остаются губительные идеи ВИЧ-диссидентства, отрицание, мысль о том, что поздно обращаются за помощью к врачам — в запущенной стадии, когда что-то изменить бывает уже поздно», — говорит один из ВИЧ-активистов.

Пройти обследования, получить консультацию врача и препараты можно в Свердловском областном центре СПИДа: ул. Ясная, 46, тел. 8 (343) 222-22-90 (многоканальный).

Телефон доверия по проблеме ВИЧ/СПИДа: 8 (343) 310-00-31 (в будни с 9 до 20 часов).

Если есть проблемы с документами или возникают дополнительные вопросы о лечении ВИЧ, можно обращаться в региональный общественный фонд «Новая Жизнь», телефон горячей линии: 8 (343) 269-20-09.