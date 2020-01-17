«Три скандала в Нижнем Тагиле, кабинет министров явно недорабатывает». Куйвашев ответил тагильским журналистам на предложение провести ротацию в областном правительстве

Губернатор Свердловской области на пресс-конференции ответил на предложение тагильских журналистов провести вслед за отставкой правительства РФ ротацию в области. Предпосылкой к этому, по словам директора агентства новостей «Между строк» Егора Бычкова, являются как минимум три скандальных истории, связанные с мусорной реформой, Черноисточинским прудом и массовым увольнением хирургов.

«Кабинет министров явно недорабатывает. Не планируете ли вы в связи с отставкой правительства России провести ротацию у себя, среди своих людей? И почему деньги на Универсиады есть, а на Черноисточинский пруд, где рыба плавает исключительно брюхом кверху, нет?» — спросил Егор Бычков.

Евгений Куйвашев прокомментировал каждую «скандальную» историю отдельно.

«Что касается истории с хирургами. Всё произошло из-за большой нагрузки на врачей и неправильного распределения премий. Я слежу за реализацией нацпроекта в сфере здравоохранения. Решение простое — нужны специалисты, нужны врачи. Если они появятся, то не будет проблем с нагрузкой, с оплатой. Нужно на это своевременно и быстро реагировать. Тагильская ситуация, кстати, научила нас быстро реагировать на такие вызовы, — подчеркнул Куйвашев. — А что касается тагильского пруда, то мы решаем эту проблему, уж поверь, Егор. С ним будем обязательно работать, как только поймём, сколько точно необходимо денег. На профилактику выделяем сотни миллионов. Когда будет готов проект Минприродресурсов совместно с администрацией Нижнего Тагила, как только появится понимание, сколько это стоит, проект будет действовать. Проведена уже огромная работа, заявлены на нацпроект “Экология”… А что касается студенческих игр, это серьёзный контракт, серьёзные деньги на создание наследия. Нам что, не нужен самый современный в России университет? Очень многие молодые люди хотят учиться в России, но в УрФУ 2,5 тысячи мест, и мы не можем никого принять. Создав деревню Универсиады, мы получим 12 тысяч мест. Университет для любого крупного города — это градообразующее предприятие, а если он начнёт и зарабатывать, то это плюс».

После этого губернатор области вернулся к вопросу о возможной ротации кабинета министров.

«Ротация у нас и так планово идёт. Один министр уйдёт в Госдуму, потом возвращается вице-губернатором. Другой уходит городом руководить. Мы будем продолжать эту практику. Всё должно меняться, мы никогда не опускаем руки. Не получилось с ЭКСПО, получится дальше. Если кто-то уж совсем бездельник, если мне расскажут журналисты, депутаты, мы попрощаемся быстро. Но чтобы всех разом… Столько задач стоит, надо работать, надо реализовывать. Но про бездельников говорите сразу», — попросил губернатор.

Позже Куйвашеву задали вопрос о качестве работы Министерства здравоохранения и непосредственно главы ведомства Андрея Цветкова, с чьим именем связывают многие проблемы в здвавоохранении сегодня, в том числе и в ситуации с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.