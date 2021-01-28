Три «левых» партии России подписали манифест об объединении 

Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали совместный манифест. В него вошли основные пункты программы каждого из политических движений, в том числе о повышении налогов для богатых. Тем самым политики устранили идеологические разногласия, которые препятствовали слиянию партий, сообщает Ura.ru.

В манифест включили пункты о госрегулироании цен на продукты первой необходимости, борьбе с коррупцией, повышении пенсий и введении базового безусловного дохода. Партия будет требовать ввести Госплан 2.0, национализацию стратегических предприятий, доходы перераспределить от центра к регионам, обеспечить гарантированную медицину, бесплатное образование и отказ от ЕГЭ. Также они выступают за свободные выборы без муниципального фильтра и с прямыми выборами мэров, защиту соотечественников за рубежом и признание права Донецкой демократической республики на самоопределение.

Миронов и Прилепин заявили, что сегодня был запущен «долгий процесс объединения всех левых патриотических сил России». Семигин добавил, что объединённая партия ставит задачей «стать как минимум второй в России».

Впервые о новом политическом союзе 20 января заявил лидер СР Сергей Миронов. Объявление стало неожиданностью для региональных отделений партий и породило череду скандалов.