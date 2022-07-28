Три команды выступят на первом фестивале фейерверков в Нижнем Тагиле

13 августа, в рамках празднования 300-летнего юбилея, в Нижнем Тагиле состоится первый фестиваль фейерверков. На набережной Тагильского пруда в 23:30 жители города смогут увидеть масштабное пиротехническое шоу, сообщает пресс-служба мэрии.



В фестивале примут участие три команды из Твери, Сергиева Посада и Нижнего Тагила. Они подготовили авторские программы и будут бороться за призовые места. Выступления пройдут под музыкальное сопровождение. Салюты можно смотреть с любой точки на набережной Тагильского пруда.



Жюри будет оценивать программы пиротехников по следующим критериям: согласованность, синхронность музыки и пиротехнических эффектов, оригинальность, зрелищный эффект, художественная завершённость замысла постановщика, ритм, темп, колорит фейерверочного показа, целостность всего пиромузыкального представления. Оценки выставят по 25-балльной шкале. Результаты огласят после всех выступлений.

Напомним, Нижний Тагил будет отмечать 300-летие три дня — с 12 по 14 августа. С программой праздника можно познакомиться на специально созданном сайте ntagil300.ru.