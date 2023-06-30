«Трезвости можно научить». Тагильчанин Александр Вшивцев провёл сотни профилактических занятий по всей стране

Тагильчанин Александр Вшивцев на протяжение нескольких лет пропагандирует трезвый образ жизни и проводит уроки трезвости для людей по всей стране. Он состоит в Нижнетагильском отделении движения «Попечительство о народной трезвости», а также является учредителем общественной организации «Трезвый Нижний Тагил». Александр рассказал АН «Между строк» о мотивах движения, его задачах и особенностях, а также о своём взгляде на проблему вредных привычек и зависимостей.

«Я увидел глобальную проблему, связанную с пропагандой нетрезвого образа жизни и решил помогать людям в формировании трезвых убеждений. Ежегодные потери населения в стране более 1 млн людей в год. Прямо или косвенно они связаны с отравлениями алкоголем, наркотиками, табаком. Добавьте сюда убийства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пьяные ДТП. Если даже получится помочь одному человеку стать трезвым, то это уже хорошо», — говорит Александр.

В 2005 году он прошёл обучение на курсах сознательной трезвости в Тюмени. Такие курсы проводятся на территории всей России по методике советского учёного-физиолога Геннадия Шичко. В 2006 году, после прохождения курса, Александр с соратниками организовал общественную организацию утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Нижний Тагил» и стал её учредителем.

С 2015 года мужчина стал ведущим психолого-педагогического курса по освобождению от табачной и алкогольной зависимости и учителем трезвости. За это время он провёл более 800 уроков в более чем 30 городах России.

Члены организации активно проводят уроки трезвости в школах и колледжах, летом в детских оздоровительных лагерях, занимаются распространением социальной рекламы, организуют обучающие слёты и мастер-классы, а на улицах города — мобильные уроки трезвости и формирующие социальные опросы.

«Чаще всего уроки трезвости мы проводим для детей и молодёжи, создана программа “Основа здоровья нации — трезвое мировоззрение”. Главная задача общественного движения — профилактика: формирование трезвых убеждений у подрастающего поколения. Нужно дать знания, чтобы молодёжь могла противостоять пропаганде алкоголя и нетрезвого образа жизни. У нас свой подход и методы, этим наша программа и отличается от других. Мы не запугиваем, как это происходит на обычных профилактиках в школах, делаем акцент не на ужасы зависимостей, хотя это тоже присутствует, а на преимущества трезвости. Мы считаем, что трезвости можно научить. Мы также проводим семинары и для взрослых людей. Люди, которые впали в табачную, алкогольную, наркотическую зависимость, освобождаются от неё, узнавая правду», — отмечает Александр.

По его словам, неверным также является противопоставление, когда молодым людям говорят, что необходимо, например, заниматься спортом, чтобы вести трезвый образ жизни. И получается, что, для того чтобы быть трезвенником, надо быть спортсменом, а не все хотят быть спортсменами. При таком подходе гораздо важнее дать молодым людям чёткое понимание того, что такое зависимость, как она формируется, что этому способствует и, наоборот, препятствует.

С 2018 года Александр Вшивцев помогает молодым учителям и выступает в качестве наставника начинающих педагогов, обучающих трезвости. И он планирует внести свой посильный вклад в то, чтобы Нижний Тагил, Свердловская область и вся Россия стали территорией трезвости.