Трейдеры сообщили об угрозе банкротства независимых сетей АЗС

Члены Совета по товарным рынкам в письме, направленном на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, предупредили, что независимые сети АЗС могут обанкротиться из-за роста оптовых цен на бензин, со ссылкой на копию документа пишет РБК.

Председатель правления совета Илья Мороз подчёркивает, что уход таких сетей с рынка приведёт «не только к сокращению налоговой базы и росту безработицы, но и ухудшит возможности населения по приобретению топлива, особенно в малонаселённых и труднодоступных районах, где АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний предпочитают не работать из-за низкой рентабельности». Также авторы послания выражают тревогу из-за «неконтролируемого роста крупно- и мелкооптовых цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на российском рынке», начавшегося осенью 2017 года.

В России работают около 29 тысяч заправочных станций. Около 63% из них — это независимые сети, в которых трудоустроены около 120–150 тысяч человек, отмечают трейдеры. Мороз попросил премьер-министра «уделить внимание сложившейся ситуации и дать указание ответственным государственным органам принять меры, направленные на стабилизацию ситуации на топливном рынке».

Именно к Медведеву трейдеры обратились из-за того, что «все попытки взаимодействия с ответственными за этот сектор рынка государственными органами не дают эффекта». В ФАС РБК сообщили, что в среду, 4 апреля, обсудят на заседании биржевого комитета с участием нефтяных компаний ситуацию с АЗС.