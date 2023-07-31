Третья ничья у ФК «Уралец-ТС» 

29 июля тагильский ФК «Уралец-ТС» в третьем туре первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги встречался на выезде в посёлке Вурнары с ФК «Химик-Август». В очередной раз команда Игоря Бахтина не смогла поразить ворота соперника, но и свои оставила в неприкосновенности — 0:0. После трёх туров тагильчане имеют в активе три очка и находятся на 5-й строчке турнирной таблицы.

«Тяжелейший матч, обе команды отдали все силы, чтобы добиться положительного для себя результата. Мы знали, как играют хозяева поля, готовились к игре, постарались нейтрализовать опасных игроков соперника. Защитники и вратарь справились с задачей. Мы новички в этой лиге, но у нас есть стремление побеждать. Соперник сегодня нам навязал свой футбол. У нас были острые моменты, но мы их не реализовали. Много моментов мы создавать, к сожалению, не можем, с реализацией тоже проблемы. Но ребята сделали на поле всё, что могли», — заявил после матча главный тренер «Уральца-ТС» Игорь Бахтин.

Следующий матч тагильская команда проведёт 2 августа в рамках 1-го раунда Пути регионов Кубка России в Новотроицке с ФК «Носта».