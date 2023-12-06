Треть жителей Нижнего Тагила хотят в новом году заняться образованием  и больше читать

Почти треть жителей Нижнего Тагила (31%) в новом году хотят заняться образованием и больше читать, следует из опроса сервиса SuperJob.

Чуть больше четверти тагильчан мечтают уделять достаточно времени своим близким и увлечениям — 27% и 26% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 23% опрошенных, ещё столько же хотят заняться спортом. Больше отдыхать в 2024 году хотят 20% горожан.

Пересмотреть отношение к жизни и окружающим планируют 16% респондентов, ещё 16% мечтают о ремонте. Поменять место жительства думают 15%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — 14% и 13% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 11% горожан, 10% задумываются о смене круга друзей. И только 7% опрошенных устраивает их жизнь, менять её в новом году они не намерены.