Тренер сборной России по ММА задержан по подозрению в организации убийства

Заслуженный тренер России Владимир Осия, наставник бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова, задержан по подозрению в организации убийства, со ссылкой на источники пишут Sports.ru и ТАСС.

По данным телеграм-канала «112», Осия и ещё четверо человек проходят подозреваемыми по делу о заказном убийстве директора торгового центра в подмосковном посёлке Поварово Николая Леонова.

Владимир Осия работает с Магомедом Исмаиловым более десяти лет, под его руководством Исмаилов выиграл чемпионат России и чемпионат мира по боевому самбо, а затем стал первым чемпионом из России по смешанным единоборствам. В 2019 году сборная России по ММА, которую тренировал Осия, выиграла чемпионат мира.