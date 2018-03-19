Требование о светоотражающих жилетах для водителей вступило в силу

С 18 марта вступило в силу постановление правительства, согласно которому все водители должны будут надевать светоотражающие жилетки при выходе из машины в тёмное время суток на загородных трассах. Документ подписал Дмитрий Медведев в декабре 2017 года.

По новым правилам, если водитель на загородной трассе совершает остановку и выходит из машины, при этом на улице темно или «присутствуют условия плохой видимости», он должен быть одет в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала.

При выборе жилета или накидки стоит ориентироваться на требования ГОСТа: они должны быть ярко-зелёного или оранжевого цвета и иметь как минимум две горизонтальные или вертикальные полосы световозвращающего материала на расстоянии не менее 50 мм друг от друга. Человека в жилетке должно быть видно за 350 метров при включённых фарах дальнего света.

Ранее носить одежду со светоотражающим материалом обязали пешеходов. После этого в ГИБДД отчитались: в первом полугодии 2017 года количество аварий с участием пешеходов в тёмное время суток снизилось на 10,2% — это показатель по России. Пока не прописана ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД, однако, как отмечают эксперты, выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом. А они, оказавшись на обочине дороги в тёмное время суток, должны быть в одежде со светоотражающими элементами. Штраф за нарушение — 500 рублей. Такую же сумму придётся заплатить и водителям, нарушившим новую норму. Также непонятно, что считать условиями плохой видимости — это могут быть не только туман или дождь, но и сложный рельеф местности, растительность или другие машины.