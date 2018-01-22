«Трасса смерти» унесла ещё две жизни

Вчера на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в лобовом столкновении погибли две женщины. Смертельное ДТП произошло около 13:00 на первом километре Серовского тракта.

«62-летняя женщина за рулём Kia Rio, двигаясь в сторону Нижнего Тагила, неправильно выбрала скорость, не обеспечила постоянный контроль за движением авто, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с ГАЗ-2747 под управлением 65-летнего мужчины», — сообщает УГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП водитель иномарки погибла на месте. 23-летняя пассажирка этой машины с тяжёлыми травмами была госпитализирована, но позднее скончалась.