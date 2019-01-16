Трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов станет федеральной

Региональная автомобильная дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов может получить статус федеральной автотрассы уже в 2022 году. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на начальника ФКУ «Уралуправтодор» Алексея Борисова. По словам чиновника, ранее планировалось сделать трассу федеральной с 2026 года, но сейчас проходит активное обсуждение переноса срока на более раннее время. Также Борисов отметил, что в федеральную собственность отойдёт и часть екатеринбургской кольцевой автодороги.

Напомним, Серовский тракт был открыт 1 ноября 1985 года. Строительство автодороги началось в 1975 году. В период строительства дорогу называли «Уральский БАМ». Прокладка трассы была разделена на участки, которые были закреплены за городами, основной задачей которых была прокладка земляного полотна. Всего в стройке принимало участие 26 городов и районов области. Работу осложнял тот факт, что старая дорога шла только до Верхней Туры, а далее начиналась непроходимая тайга. Протяжённость трассы составляет 380 километров.