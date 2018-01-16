Трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов признана самой аварийной в регионе

За прошлый год на Серовском тракте произошло 118 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 33 человека и 186 были травмированы, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Это самый высокий показатель среди региональных автодорог. Также в Госавтоинспекции отмечают рост аварийности на южном подъезде к Нижнему Тагилу и на областных автодорогах: Серов — Ивдель, Екатеринбург — Полевской, Камышлов — Сухой Лог. На дорогах области в результате ДТП погибли 154 пешехода, 56 человек из них — по вине водителей.

«По причине нарушения ПДД самими пешеходами произошло 399 ДТП, в которых погибли 105 пешеходов и ещё 303 получили травмы. Во всех случаях пешеходы внезапно для водителей выходили на дорогу или переходили проезжую часть в неустановленном месте перед близко движущимся транспортом. При этом половина наездов произошли в зоне видимости пешеходных переходов или перекрёстков», — сообщают в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году в дорожных авариях погибли пять детей, 116 получили травмы.