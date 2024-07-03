Транспортные полицейские Нижнего Тагила задержали в пассажирском поезде насильника, находившегося в розыске

Сотрудники уголовного розыска Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил по ориентировке задержали в пассажирском поезде сообщением Приобье — Екатеринбург 51-летнего жителя Карпинска, находившегося в розыске. Мужчину доставили в дежурную часть.

«В ходе проверки оперативники установили, что доставленный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности — по статье 131 УК РФ (изнасилование. — Прим. ред.) в 2019 году. Также установлено, что в октябре 2022 года решением Краснотурьинского городского суда Свердловской области в отношении доставленного был установлен административный надзор сроком на восемь лет с ограничениями в виде обязательной явки в ОВД по месту жительства и запрета выезда за пределы Свердловской области. Однако в конце июня текущего года задержанный не явился на регистрацию в ОП № 32 МО МВД России “Краснотурьинский” и 1 июля его объявили в розыск. При задержании он отказался пояснять причину неявки в территориальный отдел», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил уведомили инициатора розыска, а задержанного поместили в СПЗЛ.