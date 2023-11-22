Транспортные полицейские Нижнего Тагила возбудили уголовное дело в отношении пьяного пассажира «Ласточки», устроившего дебош

Дознавателем полиции Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга, который днём 11 ноября устроил погром в электропоезде «Ласточка», следовавшем по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, оскорблял их и не реагировал на замечания в свой адрес, а затем, угрожая осколком бутылки, потребовал отставить его одного и покинуть вагон. Кроме того, в нарушение правил проезда он курил в тамбуре, а в туалетной комнате разбил зеркало и сломал кран.

Информация о дебошире поступила в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил от сотрудников частного охранного предприятия, которые сопровождали электропоезд. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть Линейного отдела для дальнейшего разбирательства. Проспавшись, дебошир объяснил своё поведение действием алкоголя и своим плохим настроением. В ходе дознания выяснилось, что этот гражданин был неоднократно судим, последний раз в 2015 году за кражу. Поведение и совершённые поступки задержанного стали достаточным основанием для возбуждения транспортной полицией уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В качестве наказания мужчину может ожидать лишение свободы на срок до 5 лет. Время до суда он проведёт под подпиской о невыезде.