Транспортные полицейские Нижнего Тагила возбудили уголовное дело на сбытчиков героина

Пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по УрФО сообщила подробности недавнего задержания крупной партии наркотиков, доставленной в Нижний Тагил.

11 мая 2023 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 38-летнего местного жителя в момент, когда он собирался сделать «закладку» на территории Дзержинского района. В карманах у задержанного находились 18 свёртков с предполагаемым наркотическим средством, а в телефоне — фотографии двух тайников, которые мужчина успел оборудовать к моменту задержания. Позже при участии кинологов и служебно-розыскных собак наркотические средства нашли и изъяли.

Подозреваемый признал вину и объяснил, что сам употребляет наркотики, а «закладки» размещает по просьбе своего знакомого, который взамен даёт ему деньги и запрещённые вещества для личного пользования. Отрабатывая полученную от задержанного информацию, оперуполномоченные Линейного отдела в тот же день задержали указанного гражданина. Около полудня был остановлен автомобиль под управлением 33-летнего местного жителя, рядом с которым на пассажирском сидение находилась его жена. При осмотре автомобиля в присутствии понятых полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с 74 свёртками в пластилине красного, оранжевого и зелёного цветов. Кроме того, у водительского кресла лежал ещё один свёрток. Супругов доставили в дежурную часть, где выяснилось, что мужчина уже несколько лет употребляет наркотические средства и в связи с этим решил заняться сбытом, чтобы легче было достать дозу и заодно заработать. Спустя некоторое время он вовлёк свою жену в противоправную деятельность. В рамках начавшегося разбирательства транспортные полицейские обнаружили по месту жительства задержанного ещё 79 свёртков и коробку с комкообразным веществом бежевого цвета.

Все обнаруженные у злоумышленников вещества отправили на криминалистическое исследование, которое подтвердило, что это героин общей массой 83,921 грамма, что в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации квалифицируется как крупный размер. В отношении каждого из фигурантов следственным подразделением ЛО МВД России на станции Нижний Тагил было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пункта «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В настоящее время дела объединены в одно производство. Кроме того, в отношении 33-летнего гражданина по факту хранения запрещённых веществ для личного пользования возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.