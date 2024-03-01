Транспортные полицейские Нижнего Тагила раскрыли кражу мобильного телефона в поезде

На станции Нижний Тагил к сотрудникам Линейного отделения полиции обратился 39-летний пассажир поезда Москва — Новый Уренгой, который возвращался с вахты. Он пояснил правоохранителям, что в пути обнаружил пропажу мобильного телефона. Сотрудники транспортной полиции выяснили личности пассажиров, следующих в одном вагоне с потерпевшим, и начали выяснять обстоятельства происшествия.

В ходе оперативно-розыскной работы полицейские выехали в Башкирию, где проживал 28-летний подозреваемый. Уже при общении с гражданином внимание сотрудников привлёк мобильный телефон, который был схож с тем, что пропал у пассажира поезда.

«Общаясь с молодым человеком, полицейские выяснили, что он тайно похитил у пассажира мобильный телефон, который выключил, и уже по приезде домой вытащил сим-карту собственника, выждал 2-3 месяца и, вставив свою сим-карту, использовал телефон в личных целях», — сообщают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Свою вину в краже чужого имущества мужчина признал. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.