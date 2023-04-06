Транспортные полицейские Нижнего Тагила поймали мужчину, укравшего у соседа по купе 50 тысяч рублей

Следователи Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Курганской области, который, путешествуя на поезде Москва – Новый Уренгой, украл у своего попутчика около 50 тысяч рублей. В пресс-службе ведомства рассказали, что 17 февраля 2023 года злоумышленник вытащил у мужчины деньги из правого кармана джинсов, висевших на вешалке в купе.

Полицейские спустя несколько дней задержали подозреваемого и выяснили, что им оказался житель Курганской области, который был неоднократно судим за имущественные преступления, а также за оскорбление представителя власти. В беседе со стражами порядка он признался в преступлении и рассказал подробности произошедшего. Со слов задержанного, возвращаясь на поезде домой с вахты, он познакомился с 40-летним пострадавшим из города Дзержинска. Общаясь с новым знакомым, мужчина обратил внимание, что тот хранит в джинсах деньги. Перед прибытием состава на станцию Чусовая, подозреваемый пока в купе никого не было, достал деньги из джинсов потерпевшего и вышел из вагона. При этом, чтобы не привлекать лишнее внимание, все свои личные вещи злоумышленник оставил в поезде, решив, что доберётся до Курганской области самостоятельно.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу. Время до суда подозреваемый проведёт под подпиской о невыезде.