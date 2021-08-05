Общество

Транспортная полиция Нижнего Тагила поймала злоумышленника, укравшего 3 тонны металла на железной дороге

05.08.2021 16:16
Транспортная полиция Нижнего Тагила поймала злоумышленника, укравшего 3 тонны металла на железной дороге

Сотрудники следственного подразделения Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил поймали похитителя грузов из вагонов на станции Платина Нижнетуринского района. Кражи обнаружили после того, как вагоны были доставлены грузополучателю,  масса при отправке и приёмке не совпала у трёх вагонов.

Сотрудники транспортной полиции установили, что хищения совершил 32-летний житель Нижнетуринского района. Мужчина был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В общей сложности он похитил 3490 килограммов грузов из полувагонов.

Первую кражу злоумышленник совершил 4 мая. Тогда он пришёл на железнодорожную станцию Платина, чтобы совершить кражу металла. Как только прибывший на стоянку грузовой поезд остановился, мужчина и его сообщник забрались в один из полувагонов в хвосте состава и сбросили лом чёрных металлов разных форм. В дальнейшем злоумышленник вывез похищенное в пункт приёма лома.

Аналогичную кражу мужчина совершил спустя три дня, похитив 1930 килограммов. Когда вырученные деньги закончились, расхититель вагонов вновь пришёл на станцию и совершил третью кражу, сбросив из полувагона 660 килограммов лома.

«Действовал по той же схеме: забрался в полувагон, сбросил часть груза на обочину железнодорожных путей, вызвал грузовой автомобиль и вывез похищенное в пункт приёма лома. Общая сумма ущерба, причинённая грузоотправителю, составила 97 тысяч 550 рублей», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по трём эпизодам по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовного дела завершено. С утверждённым транспортным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд.

Фото: 
пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
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