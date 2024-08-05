Транспортная полиция Нижнего Тагила оштрафовала пассажира электрички за сорванный стоп-кран

В минувшую пятницу транспортная полиция Нижнего Тагила оштрафовала жителя Екатеринбурга за сорванный стоп-кран. Молодой человек ехал на электричке Екатеринбург — Бокситы, ошибочно подумал, что проехал свою остановку, и нажал стоп-кран.

«В момент экстренной остановки состав следовал по перегону Лая – Баранчинская. Вынужденная стоянка электропоезда составила три минуты. На время движения состава инцидент не повлиял. На остальные станции электропоезд прибыл по расписанию. Информацию о происшествии передали сотрудники транспортной безопасности в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил», — пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

После ошибочной экстренной остановки нарушителя сопроводили в линейный пункт полиции для составления административного протокола по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Ему грозит штраф в размере 2000 рублей.

В отделении правоохранители провели профилактическую беседу с 20-летним свердловчанином и объяснили, в каких ситуациях есть основания использовать стоп-кран, а в каких нет.