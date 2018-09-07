«Трансперенси» заявила о конфликте интересов у Надежды Бабкиной и ещё восьми депутатов Москвы и Подмосковья

«Трансперенси Интернешнл — Россия» нашла признаки конфликта интересов у девяти депутатов Московской городской и Московской областной думы. В частности, в докладе «Трансперенси» фигурирует певица Надежда Бабкина, которая является депутатом Мосгордумы и занимает должность заместителя думской комиссии по культуре и массовым коммуникациям. Эта комиссия — учредитель возглавляемого Бабкиной фольклорного театра «Русская песня».

«Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку», — пишет «Трансперенси».

Отмечается, что за последний год артистка заключила с «Русской песней» три подобных контракта на общую сумму почти в семь миллионов рублей.

Более того, комиссия Мосгордумы, в которой заседает Бабкина, «рассматривает вопросы о порядке реализации билетов на театрально-зрелищные мероприятия», что также может создавать ситуацию конфликта интересов, пишет «Трансперенси».

Организация сообщила в прокуратуру о каждом из девяти депутатов, у которых обнаружила признаки конфликта интересов. Прокуратура Москвы переправила обращение о Бабкиной в Мосгордуму, где заявили, что депутат не сообщала о возникновении личной заинтересованности, которая могла бы привести к конфликту интересов.