Трамп ввёл второй этап санкций против России за инцидент в Солсбери

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери, со ссылкой на двух американских чиновников пишет Politico.

«Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь», — сообщают источники.

Подробности указа не приводятся. Ранее в комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент в британском Солсбери.

«Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе», — говорится в совместном письме главы комитета демократа Элиота Энгела и старшего республиканца в комитете Майкла Маккола.

Напомним, в марте 2018 года в британском Солсбери в тяжёлом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии Госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с «делом Скрипалей». Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона № 12851 от 1994 года. Президент России Владимир Путин между тем заявлял, что санкции США в отношении Москвы являются бессмысленными и контрпродуктивными, и выражал надежду, что в Вашингтоне осознают бесперспективность такой политики.