Трамп стал первым президентом США, пересекшим границу КНДР

30.06.2019 17:11
В демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи прошла встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Северокорейский лидер пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи и назвал это историческим событием.
«Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать ещё больше хороших и неожиданных для всех хороших новостей», — заявил Ким Чен Ын.
Трамп поблагодарил северокорейского лидера за то, что тот пригласил его переступить границу. Как отмечает CNN, ещё до рукопожатия Трамп пригласил Ким Чен Ына в Белый дом.
«Я думаю, что отношения, которые мы развили, очень много значат для очень многих людей», — высказался на пресс-конференции Дональд Трамп.