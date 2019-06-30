Трамп стал первым президентом США, пересекшим границу КНДР

В демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи прошла встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи и назвал это историческим событием.

«Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать ещё больше хороших и неожиданных для всех хороших новостей», — заявил Ким Чен Ын.

Трамп поблагодарил северокорейского лидера за то, что тот пригласил его переступить границу. Как отмечает CNN, ещё до рукопожатия Трамп пригласил Ким Чен Ына в Белый дом.